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15.05.2019, 09:50

В Украине стало на один банк меньше

В Украине стало на один банк меньше

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка Даниэль

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию неплатежеспособного банка Даниэль. Об этом сказано в сообщении ФГВФЛ.

14 мая в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ Даниэль как юридического лица.

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В фонде подчеркнули, что ликвидация банка считается завершенной, а сам банк - ликвидированным.

Полномочия ФГВФЛ как ликвидатора банка Даниэль прекращены.

Напомним, что временная администрация в банк Даниэль была введена 17 января  2014 года на три месяца. НБУ принял постановление об отзыве лицензии и ликвидации банка Даниэль 15 апреля 2014 года, а с 17 апреля началась ликвидация банка. ФГВФЛ продлил ликвидацию банка Даниэль с 14 апреля 2018 года по 14 апреля 2019 года.

Банк Даниэль был основан в 2003 году. По данным банка, по итогам третьего квартала 2013 года никто из его акционеров не владел долей в уставном капитале, превышающей 10%: на 11 февраля 2013 года 11 акционеров-физлиц совокупно владели 86,08% банка, а три акционера-юридических лица - 13,92%.

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Теги: банк Даниэль
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