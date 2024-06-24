Украине удалось ликвидировать предпоследний "зомби-банк". Остался еще один

КСГ Банк после семи лет судебной волокиты вернулся под контроль Фонда гарантирования вкладов. Это был предпоследний "зомби-банк"

Фото: КСГ Банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц после семи лет судебной волокиты смог восстановить контроль над одним из самых живучих "зомби-банков" – ПАО "КСГ Банк". Об этом фонд сообщил на своем сайте в понедельник.

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"Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе "зомби-банка", – заявил фонд.

Национальный банк Украины 30 августа 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения в сфере финмониторинга. Он заявил, что ПАО "КСГ Банк" занимался схемами, связанными с конвертацией безналичных средств в наличные деньги. Информацию об этом НБУ передал правоохранительным органам.

Акционеры банка обжаловали решение НБУ в суде, а затем перерегистрировали банк как ПАО "КСГ", изменили его адрес, а впоследствии ликвидировали юрлицо, выделив правопреемника.

"Так они заблокировали процедуру ликвидации", — пояснил Фонд гарантирования вкладов.

В мае 2024 года Фонду гарантирования вкладов удалось восстановить в едином реестре информацию о ПАО "КСГ Банк" как о юридическом лице в состоянии ликвидации, а в июне – о том, что его ликвидатором является представитель фонда.

После этого начался процесс восстановления выплат гарантированного возмещения, сверки данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведения инвентаризации имущества банка.

"Чтобы оставить "зомби-банки" как явление в прошлом, нам осталось вывести из "серой зоны" последнее финучреждение – ПАО "Укринбанк"", – сказал Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.