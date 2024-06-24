Україні вдалося ліквідувати передостанній "зомбі-банк". Залишився ще один

КСГ Банк після семи років судової тяганини повернувся під контроль Фонду гарантування вкладів. Це був передостанній "зомбі-банк"

Фото: КСГ Банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб після семи років судової тяганини зміг відновити контроль над одним з найживучіших "зомбі-банків" – ПАТ "КСГ Банк". Про це фонд повідомив на своєму сайті в понеділок.

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"Фактично з 2017 року установа перебувала в статусі "зомбі-банку", – заявив фонд.

Національний банк України 30 серпня 2016 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення у сфері фінмоніторингу. Він заявив, що ПАТ "КСГ Банк" займався схемами, пов'язаними з конвертацією безготівкових коштів у готівку. Інформацію про це НБУ передав до правоохоронних органів.

Акціонери банку оскаржили рішення НБУ у суді, а після цього перереєстрували банк як ПАТ "КСГ", змінили його адресу, а потім ліквідували юрособу, виділивши правонаступника.

"Так вони заблокували процедуру ліквідації", – пояснив Фонд гарантування вкладів.

У травні 2024 року Фонду гарантування вкладів вдалося відновити у єдиному реєстрі інформацію про ПАТ "КСГ Банк" як про юридичну особу в стані ліквідації, а у червні – про те, що його ліквідатором є представник фонду.

Після цього почався процес відновлення виплат гарантованого відшкодування, звіряння даних реєстру акцептованих вимог кредиторів, проведення інвентаризації майна банку.

"Щоб залишити "зомбі-банки" як явище в минулому, нам залишилося вивести із "сірої зони" останню фінустанову – ПАТ "Укрінбанк", – сказав Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.