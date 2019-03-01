Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 14:25

В Запорожье взорвали банкомат ПриватБанка

В Запорожье взорвали банкомат ПриватБанка

Банк объявил о вознаграждении в сумме 50 000 грн за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников

В ночь на пятницу в Шевченковском районе Запорожья неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"По информации Службы безопасности банка, около 4 часов утра неизвестные взорвали фасадную часть банкомата, расположенного по улице Мечникова, 36", - рассказала Укринформу пресс-секретарь запорожского филиала Приватбанка Мария Соболевская.

Реклама

На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления полиции обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключенных электропроводов.

Подрывники денег не украли, уточнила Соболевская.

По ее словам, банк объявил о вознаграждении в сумме 50 000 грн за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

По факту повреждения имущества банка ведется проверка, и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

Полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Завершенное покушение на кражу с проникновением) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК.

Ранее банкомат ПриватБанка взорвали в Харькове.

Отправить:
Распечатать:
Теги: банкомат приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 