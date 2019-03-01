В Запорожье взорвали банкомат ПриватБанка

В ночь на пятницу в Шевченковском районе Запорожья неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"По информации Службы безопасности банка, около 4 часов утра неизвестные взорвали фасадную часть банкомата, расположенного по улице Мечникова, 36", - рассказала Укринформу пресс-секретарь запорожского филиала Приватбанка Мария Соболевская.

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На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления полиции обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключенных электропроводов.

Подрывники денег не украли, уточнила Соболевская.

По ее словам, банк объявил о вознаграждении в сумме 50 000 грн за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

По факту повреждения имущества банка ведется проверка, и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

Полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Завершенное покушение на кражу с проникновением) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК.

Ранее банкомат ПриватБанка взорвали в Харькове.