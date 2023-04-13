Валюта дорожает. Наличные курсы по банкам

В четверг, 13 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6 коп. и составляет 37,37 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 38,01 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,6 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 14 коп. и составляет 40,46 грн. Средний курс продажи вырос на 15 коп. до 41,4 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,45 грн, максимальный – 40,91 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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