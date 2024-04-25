Валюта дорожает. Какой курс доллара в банках

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В четверг, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на полкопейки и составил 39,38 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. до 39,88 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 42,13 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 42,92 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,3 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,7 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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