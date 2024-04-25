Валюта дорожчає. Який курс долара в банках

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У четвер, 25 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс на пів копійки і склав 39,38 грн. Курс продажу піднявся на 2 коп. до 39,88 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,8 грн, максимальний – 39,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,75 грн, максимальний – 40 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 42,13 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. до 42,92 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,3 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,7 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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