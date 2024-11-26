Валюта дорожает: Сколько будет стоить доллар завтра
Официальный курс доллара
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 27 ноября, курс гривни по отношению к доллару снизился на 6 коп. и составляет 41,5035 за 1 доллар.
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Какой курс евро установил Нацбанк
По отношению к евро национальная валюта потеряла 21 коп. и составляет 43,6824 за 1 евро.
Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 26 ноября, составил 41,4387 грн. Курс евро – 43,4733 грн.