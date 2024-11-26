Как Государственная налоговая служба (ГНСУ) относится к операциям ФОП по криптовалюте, доходам через платежные системы Payoneer и Wise? Какие ошибки в отчетности могут стать причиной лишения упрощенной системы налогообложения?

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Как проводить рассрочку платежей в программных регистраторах расчетных операций (ПРРО)? Какие сроки действуют по налоговому долгу?

Обзор консультаций от ГНСУ, приведенных на Общедоступном информационно-справочном ресурсе, делает налоговый консультант Михаил Смокович.

LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект с его YouTube-канала.

Имеют ли право ФОП – плательщики 1-3 групп отозвать поданные заявления о применении упрощенной системы налогообложения?

Короткий ответ – нет, не имеют. Такая возможность не предусмотрена. Даже когда ошиблись при подаче заявки. Надо ждать ее отработки ГНСУ.

Тем не менее можно попытаться позвонить, связаться с работником который эту заявку отрабатывает, и просто попросить поставить отказ.

Вообще из практики – в таких случаях довольно часто работники ГНСУ идут навстречу и заявление отменяют.

Может ли ФОП – плательщик единого налога получать доход в криптовалюте?

Не может, поскольку на сегодняшний день для криптовалюты нет определенного правового статуса в Украине. А следовательно, отсутствует нормативная база для ее использования.

Каким образом проводить через ПРРО расчетные операции, предоплату, наложенный платеж?

В бесплатных ПРРО от ГНСУ уже добавлена функция работы с наложенным платежом.

Что касается продажи товаров с частичной оплатой, с рассрочкой платежа, есть "коммерческие" ПРРО, в которых реализована такая возможность.

Общая особенность таких операций – при продаже товаров с оплатой несколькими платежами (предоплата, наложенный платеж, частичная оплата с последующей рассрочкой) через ПРРО продавец должен оформить отдельный фискальный чек на каждую часть расчета.

Например, продажа кофеварки, где платеж "разбит" на тысячу гривен предоплаты, отправку через Новую почту и завершение оплаты на еще 14 тысяч грн. В этом случае нужно выдать два чека. Один – на предоплату, где будет указано, какой товар продаем и какова его полная стоимость. Второй чек – на наложенный платеж с указанием чека, в котором была зарегистрирована предоплата.

Предоставляются ли ФОПами контрагентам подтверждающие документы о применении упрощенной системы налогообложения во избежание двойного налогообложения?

Иногда контрагенты просят ФОП предоставить какие-то подтверждения, что ФОП находится на едином налоге. Таким подтверждением, как правило, является выписка из реестра плательщиков единого налога.

ГНСУ считает, что такие запросы можно подавать.

Выписку можно получить в электронной форме через кабинет налогоплательщика, подав запрос через Введение отчетности. И хотя фактически юридической силы бумажная распечатка из кабинета не имеет, большинство компаний ее принимают, учитывая, что эти данные есть в реестрах.

Может ли ФОП – плательщик единого налога использовать для собственных нужд средства со счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности?

ФОП может распоряжаться средствами со счетов для собственных нужд, как ему вздумается, считает ГНСУ.

Единственное, не стоит средства со счета ФОП перечислять на счета других физических лиц. Потому что за это придется платить дополнительные налоги.

В других случаях, если средства зашли вам на ФОП, это уже ваши личные средства.

Как определяются два последовательных квартала при наличии налогового долга?

В целом налоговым кодексом предусмотрено, что если у ФОП возникает налоговый долг более 3060 гривен и существует он более двух последовательных кварталов, то ГНСУ может этого ФОП снять с упрощенной системы.

Если у физического лица – предпринимателя налоговый долг на сумму более 3060 гривен возник в середине квартала, то отсчет двух последовательных кварталов начинается с первого числа месяца, следующего за тем кварталом, в котором возник такой долг.

И в течение 6 месяцев ФОП проверяется на наличие долга на каждое первое число месяца. Если долг есть – переводят на общую систему налогообложения.

Обязаны ли ФОП – плательщики единого налога 1-3 групп, не имеющие показателей или подлежащих декларированию объектов, подавать налоговую декларацию?

Налоговая в своей консультации сообщает, что предприниматели 1 и 2 группы обязательно отчитываются за год. Даже если дохода в течение года не было. ФОП 3 группы могут не предоставлять квартальные отчеты за те периоды, когда доход отсутствовал. Однако годовой отчет должен быть представлен обязательно.

И я все же рекомендую подавать декларации ФОПам третьей группы за все периоды, даже если дохода не было.

Включаются ли в доход ФОП – плательщика единого налога средства, полученные от нерезидентов по внешнеэкономическим контрактам на счет, открытый в системах международных платежей Payoneer или Wise?

Если в дальнейшем, после получения средств на счета в Payoneer или Wise, ФОП перечислил их на счета, открытые в банковских учреждениях Украины для осуществления предпринимательской деятельности, такие средства включаются в доход ФОП.

Но в то же время если эти средства остаются на счетах за границей, тогда их нужно облагать налогом как доходы физического лица. На ноябрь это 18% налога с доходов физлиц плюс военный сбор 1,5%. Напомним, что подписи президента ждет проект закона №11416-д , которым военный сбор повышен до 5%.

Включается ли в доход ФОП – плательщика единого налога сумма возврата ему финансовой помощи, которая ранее предоставлялась таким плательщиком?

Внимание! ФОП вообще не имеет права оказывать финансовую помощь. Поэтому сумма возврата ему финансовой помощи будет облагаться налогом по ставке доходов физических лиц. И такой предприниматель вынужден будет перевестись на общую систему налогообложения, потому что он нарушил условия пребывания на упрощенной системе.

Осуществляется ли перерасчет иностранной валюты, которая на дату окончания отчетного периода находится на текущем счете ФОП, по официальному курсу гривни, установленному Нацбанком?

Нет, такая курсовая разница не включается в доход – зафиксировали свой доход в гривне по курсу НБУ на дату получения, а дальше это будет просто движение средств между собственными счетами.