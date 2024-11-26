Як Державна податкова служба (ДПСУ) ставиться до операцій ФОП з криптовалютою, доходів через платіжні системи Payoneer та Wise? Які помилки у звітності можуть стати причиною для позбавлення спрощеної системи оподаткування?

Як проводити розтермінування платежів у програмних реєстраторах розрахункових операцій (ПРРО)? Які терміни діють щодо податкового боргу?

Огляд консультацій від ДПСУ, які наведені на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, робить податковий консультант Михайло Смокович.

LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його YouTube-каналу.

Чи мають право ФОПи – платники 1-3 груп відкликати подані заяви про застосування спрощеної системи оподаткування?

Коротка відповідь – ні, не мають. Такої можливості не передбачено. Навіть коли помилились під час подання заявки. Треба чекати на її відпрацювання ДПСУ.

Проте, можна спробувати зателефонувати, зв'язатися з працівником, який цю заяву відпрацьовує, і просто попросити поставити відмову.

Загалом з практики – у таких випадках достатньо часто працівники ДПСУ йдуть назустріч і заяву скасовують.

Чи може ФОП-платник єдиного податку отримувати дохід у криптовалюті?

Не може, оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні. А отже, відсутня нормативна база для її використання.

Яким чином проводити через ПРРО розрахункові операції, передоплату, післяплату?

В безкоштовних ПРРО від ДПСУ вже додано функцію роботи з післяплатою.

Щодо продажу товарів з частковою оплатою, з розтермінуванням платежу є "комерційні" ПРРО в яких реалізована така можливість.

Загальна особливість таких операцій – у разі продажу товарів з оплатою кількома платежами (передоплата, післяплата, часткова оплата з подальшим розтермінуванням) через ПРРО продавець повинен оформити окремий фіскальний чек на кожну частину розрахунку.

Для прикладу, продаж кавоварки, де платіж "розбито" на тисячу гривень передоплати, відправлення через Нову пошту та завершення оплати на ще 14 тисяч грн. У цьому разі треба видати два чеки. Один – на передплату, де буде вказано який товар продаємо та яка його повна вартість. Другий чек – на післяплату з вказанням чека, яким було зареєстровано передплату.

Чи надаються ФОПами документи, що підтверджують контрагентам застосування спрощеної системи оподаткування для уникнення подвійного оподаткування?

Інколи контрагенти просять від ФОПів надати якісь підтвердження, що ФОП перебуває на єдиному податку. Таким підтвердженням зазвичай є витяг з реєстру платників єдиного податку.

ДПСУ вважає, що такі запити можна надавати.

Витяг можна отримати в електронній формі через кабінет платника податків, подавши запит через Введення звітності. І хоча фактично юридичної сили паперова роздруківка з кабінету не має, більшість компаній її приймають з огляду на те, що ці дані є в реєстрах.

Чи може ФОП – платник єдиного податку використовувати для власних потреб кошти з рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності?

ФОП може розпоряджатись коштами з рахунків для власних потреб, як йому заманеться, вважає ДПСУ.

Єдине, не варто кошти з рахунку ФОП переказувати на рахунки інших фізичних осіб. Тому що за це доведеться платити додаткові податки.

В інших випадках, якщо кошти зайшли вам на ФОП, це вже ваші особисті кошти.

Як визначаються два послідовні квартали за наявності податкового боргу?

Загалом податковим кодексом передбачено, що коли у ФОП виникає податковий борг більш як 3060 гривень і він існує більше двох послідовних кварталів, то ДПСУ може цього ФОПа зняти зі спрощеної системи.

Коли у фізичної особи – підприємця податковий борг у сумі понад ці 3060 гривень виник в середині кварталу, то відлік двох послідовних кварталів починається з першого числа місяця, наступного за тим кварталом, в якому виник такий борг.

І впродовж 6 місяців ФОП перевіряється на наявність боргу станом на кожне перше число місяця. Якщо борг наявний – переводять на загальну систему оподаткування.

Чи зобов'язані ФОП – платники єдиного податку 1-3 груп, що не мають показників або об'єктів, які підлягають декларуванню, подавати податкову декларацію?

Податкова у своїй консультації повідомляє, що підприємці 1 та 2 групи обов’язково звітують за рік. Навіть якщо доходу протягом року не було. ФОПи 3 групи можуть не подавати квартальні звіти за ті періоди, коли дохід був відсутній. Проте річний звіт мають подати обов’язково.

Та я все ж рекомендую подавати декларації ФОПам третьої групи за всі періоди, навіть якщо доходу не було.

Чи включаються до доходу ФОП – платника єдиного податку кошти, отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами на рахунок, відкритий у системах міжнародних платежів Payoneer чи Wise?

Якщо надалі, після отримання коштів на рахунки в Payoneer чи Wise, ФОП перерахував їх на рахунки, відкриті у банківських установах України для здійснення підприємницької діяльності, то такі кошти включаються до доходу ФОПа.

Але водночас якщо ці кошти залишаються на рахунках за кордоном, то тоді їх треба оподатковувати як доходи фізичної особи. Станом на листопад це 18% податку з доходів фізосіб плюс військовий збір 1,5%. Нагадаємо, що підпису президента чекає проєкт закону №11416-д, яким військовий збір підвищено до 5%.

Чи включається до доходу ФОП – платника єдиного податку сума повернення йому фінансової допомоги, яка раніше надавалася таким платником?

Увага! ФОП взагалі не має права надавати фінансову допомогу. Тому сума повернення йому фінансової допомоги буде оподатковуватися за ставкою доходів фізичних осіб. І такий підприємець буде змушений перевестись на загальну систему оподаткування, тому що він порушив умови перебування на спрощеній системі.

Чи здійснюється перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду є на поточному рахунку ФОПа, за офіційним курсом гривні, встановленим Нацбанком?

Ні, така курсова різниця не включається до доходу – зафіксували свій дохід в гривні за курсом НБУ на дату отримання, а далі це вже буде просто рух коштів між власними рахунками.