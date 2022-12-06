Валюта в банках немного подорожала

Во вторник, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1 коп. и составляет 39,71 грн. Курс продажи остался без изменений – 40,32 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и достиг 40,93 грн. Средний курс продаж увеличился на 5 коп. и составляет 42,08 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,5 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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