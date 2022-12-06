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Защиту банковской сферы обсудили на заседании Ставки Главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 09:58
Защиту банковской сферы обсудили на заседании Ставки Главнокомандующего - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. Этот вопрос рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, сказал в эфире общенационального телемарафона Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы эта система работала стабильно. Были даны соответствующие поручения по этому поводу, и я думаю, что мы сделаем все необходимое, чтобы система банковская работала, чтобы она не давала сбоев и чтобы люди понимали, что им делать если на той или иной территории произойдет какой-то трабл", – сказал Данилов.

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Наталія Софієнко
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банковская система снбо Алексей Данилов Ставка Верховного Главнокомандующего
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