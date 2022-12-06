Защиту банковской сферы обсудили на заседании Ставки Главнокомандующего

Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. Этот вопрос рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, сказал в эфире общенационального телемарафона Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы эта система работала стабильно. Были даны соответствующие поручения по этому поводу, и я думаю, что мы сделаем все необходимое, чтобы система банковская работала, чтобы она не давала сбоев и чтобы люди понимали, что им делать если на той или иной территории произойдет какой-то трабл", – сказал Данилов.

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Банковская система сохраняет стабильность, несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, отмечают в НБУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетной атаки 5 декабря получили повреждения энергообъекты в трех регионах Украины: в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Самая сложная ситуация – в Одесской области.

Большинство из 70 запущенных Россией ракет удалось сбить.

Наталія Софієнко

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