Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2019, 12:15

Валютная свобода. Украинцы уже купили $50 млн онлайн: инфографика

Валютная свобода. Украинцы уже купили $50 млн онлайн: инфографика

Нацбанк подвел итоги первого месяца валютной либерализации

За первый месяц валютной либерализации в Украине население купило через онлайн-банкинг около $52 млн, сообщает пресс-служба Национального банка.

После отмены лицензий на инвестиции население и бизнес активно инвестируют в активы за границей. Сумма инвестиций украинских компаний и физлиц составила 9,7 млн евро.

Реклама
Реклама

Бизнес также активно пользуется упрощенной процедурой оформления кредитов от нерезидентов. Компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами.

Новый закон о валюте, ослабивший более двадцати валютных ограничений, вступил в силу 7 февраля. В частности, он позволяет проводить через Интернет операции обмена валют на сумму до 150 000 грн в эквиваленте в сутки.

В первый день валютной либерализации украинцы приобрели около $4 млн, а за первую неделю - $19 млн.

Читайте также: Валютная (не)свобода: замглавы НБУ объясняет детали нового Закона

Отправить:
Распечатать:
Теги: нацбанк, валюта онлайн, валютная свобода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 