Валютная свобода. Украинцы уже купили $50 млн онлайн: инфографика

За первый месяц валютной либерализации в Украине население купило через онлайн-банкинг около $52 млн, сообщает пресс-служба Национального банка.

После отмены лицензий на инвестиции население и бизнес активно инвестируют в активы за границей. Сумма инвестиций украинских компаний и физлиц составила 9,7 млн евро.

Реклама

Реклама

Бизнес также активно пользуется упрощенной процедурой оформления кредитов от нерезидентов. Компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами.

Новый закон о валюте, ослабивший более двадцати валютных ограничений, вступил в силу 7 февраля. В частности, он позволяет проводить через Интернет операции обмена валют на сумму до 150 000 грн в эквиваленте в сутки.

В первый день валютной либерализации украинцы приобрели около $4 млн, а за первую неделю - $19 млн.

Читайте также: Валютная (не)свобода: замглавы НБУ объясняет детали нового Закона