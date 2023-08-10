"Вечный" глава центробанка Ливана попал под санкции вместе с бывшей женой-украинкой

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада объявили о введении против Риада Саламеха, который 30 лет – с 1 апреля 1993 по 31 июля 2023 – возглавлял центральный банк Ливана. Об этом сообщили правительства этих стран на своих сайтах.

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Они считают, что Саламех вместе с пособниками в собственных интересах вывел из Банка Ливана $300 млн.



"Используя положение для обогащения самого себя, семьи и подельников и, очевидно, нарушая ливанское законодательство, Саламех способствовал укоренению коррупции в Ливане и представлениям ливанской элиты, что правила для простых ливанцев ее не касаются", – говорится в заявлении замминистра финансов США Брайана.

Союзники считают, что действия Саламеха привели к подрыву верховенства права в Ливане.

Кроме самого экс-главы центробанка Ливана, под санкции попали его брат Раджа Саламех, бывшая помощница Марианна Хоайек (Marianne Hoayek) и бывшая партнер-украинка Анна Косакова, выступавшая в роли "номинала" в компаниях, куда выводились деньги.

Западные санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание активов.