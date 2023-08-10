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"Вічний" голова центробанку Лівану потрапив під санкції разом з ексдружиною-українкою

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 15:43
Фото: EPA

Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Канада оголосили про запровадження проти Ріада Саламеха, який 30 років – з 1 квітня 1993 по 31 липня 2023 року – очолював центральний банк Лівану. Про це повідомили уряди цих країн на своїх сайтах.

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Вони вважають, що Саламех разом зі спільниками у власних інтересах вивів з Банку Лівану $300 млн.

"Використовуючи становище для збагачення самого себе, родини та спільників і, вочевидь, порушуючи ліванське законодавство, Саламех сприяв укоріненню корупції в Лівані та уявленням ліванської еліти, що правила для простих ліванців її не стосуються", – йдеться у заяві заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона.

Союзники вважають, що дії Саламеха сприяли підриву верховенства права у Лівані.

Крім самого ексголови центробанку Лівану, під санкції потрапили його брат Раджа Саламех, колишня помічниця Маріанна Хоайєк (Marianne Hoayek) та колишня партнерка-українка Анна Косакова, яка виступала в ролі "номіналу" в компаніях, куди виводились гроші.

Західні санкції передбачають заборону на в'їзд та заморожування активів.

Андрій Водяний
санкціїКанадасшаВелика БританіяЛіван
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