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Великобритания ввела санкции против Фонда прямых инвестиций РФ и Минобороны Беларуси

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01.03.2022, 22:36
Великобритания ввела санкции против Фонда прямых инвестиций РФ и Минобороны Беларуси - Фото
Фото: EPA

Великобритания заблокировала активы российского Фонда прямых инвестиций и ввела санкции против исполнительного директора фонда Кирилла Дмитриева. Санкции также коснулись заместителей министра обороны Беларуси и двух крупных авиационных заводов. Соответствующие документы были опубликованы на сайте Минфина Великобритании. 

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Санкции предусматривают замораживание денежных средств и экономических ресурсов лиц, организаций или органов, которые причастны к дестабилизации Украины и подрыву или угрозе  ее территориальной целостности, говорится в сообщении правительства Великобритании.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по приказу экс-президента РФ Дмитрия Медведева и тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.

Официально фонд инвестирует в ряд секторов и был создан для привлечения прямых инвестиций. Несмотря на это, он считается фондом Путина и его ближайшего окружения для хищения средств. Дмитриев является близким соратником Путина и исполнительным директором фонда. 

Также поименные санкции Великобритания ввела против заместителей министра обороны Беларуси Андрея Бурдыко, Виктора Гулевича, Сергея Симоненко, Андрея Жука.

Санкции были применены и к двум крупным предприятиям Беларуси: завода  по ремонту и модернизации современной боевой авиационной техники "558 Авиаремонтный завод" и производителя микроэлектронных компонентов "Интеграл". 

  • 1 марта власти Великобритании также ввели санкции против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретили клиринговые операции в фунтах.

Наталия Фреик
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