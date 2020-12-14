Венедиктова вошла в группу прокуроров по делам Привата

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы Приват. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я убеждена, что дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", – написала Венедиктова.

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Она также отметила, что был проведен ряд встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ по расследованию дел, связанных с группой Приват.

1 декабря в ЕС заявили, что не увидели "большого прогресса" в расследовании мошенничества в ПриватБанке.

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Наталия Софиенко

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