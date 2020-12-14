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Венедиктова вошла в группу прокуроров по делам Привата

14.12.2020, 16:49
Венедиктова вошла в группу прокуроров по делам Привата - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы Приват. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я убеждена, что дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", – написала Венедиктова.

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Она также отметила, что был проведен ряд встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ по расследованию дел, связанных с группой Приват.

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Наталия Софиенко
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