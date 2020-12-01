ЕС не увидел "большого прогресса" в расследовании мошенничества в ПриватБанке

Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в ПриватБанке до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков. Об этом сказано в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Судебные дела, связанные с ПриватБанком (...) продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Между тем, в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса", – говорится в тексте отчета.

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ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов. При этом в отчете подчеркивается, что ряд судебных слушаний в отношении исков, вытекающих из процедуры "bail-in", примененной во время национализации, и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершен.

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Юрий Тарасовский

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