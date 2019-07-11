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11.07.2019, 08:22

Веревскому отказали. ФГВФЛ отменил результаты аукциона по Дельте

Веревскому отказали. ФГВФЛ отменил результаты аукциона по Дельте

Деньги компании Веревского вернут, а пул активов Дельта Банка снова выставят на торги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отменил результаты открытых торгов, проведенных 7 июня, по продаже пула активов, состоящего из прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам и дебиторской задолженности АО Дельта Банк. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Отменяя торги, исполнительная дирекция руководствовалась решением правления Национального банка Украины от 08.07.2019 г. №465-рш, решением комиссии Фонда по рассмотрению жалоб и подготовки предложений по организации и проведению открытых торгов (аукционов) по продаже активов (имущества) банков, которые выводятся с рынка или ликвидируются, частью шестой статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и пунктом 6 раздела VII Положения по организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков", - говорится в сообщении.

Уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию Дельта Банк обеспечит возврат победителю электронных торгов (ООО ФК Скай) уплаченных им средств и в 5-дневный срок повторно подаст в Фонд предложения по продаже этих активов для вынесения на рассмотрение Комитета Фонда по вопросам консолидации, управления и продаже имущества (активов) банков.

В ФГВФЛ напоминают, что пул кредитов Дельта Банка, в который входят мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту Черноморска, сначала восемь раз торговался на английских и голландских аукционах в системе ProZorro.Продажи, однако покупателей на него не нашлось. После этого активы были переданы на продажу на торговой площадке международной компании DebtX. 6 марта победителем аукциона стало ООО ФК Скай, которое предложило за лот 906,2 млн грн. Однако соглашение с компанией не было подписано из-за решения Окружного административного суда Киева по иску компании ФК Октант, которая не принимала участия в торгах. После этого пул активов был выставлен на повторные торги на площадке DebtX еще четыре раза, однако, участие в каждом из четырех аукционов принимали только две компании, новые участники заявок не подавали. Эти аукционы проходили по "голландской модели", то есть цена поэтапно снижалась. Во время четвертого аукциона 7 июня ФК Скай, которая в марте предлагала за актив 906,2 млн грн, остановила торги на цене 182,5 млн грн.

Учитывая эту информацию, ФГВФЛ обратился в НБУ, в залоге которого находится большая часть активов, входящих в пул Дельта Банка, для совместного принятия решения. 8 июля Нацбанк отменил свое решение от 9 апреля по согласованию реализации пула активов, переданных Дельта Банком в залог НБУ и сообщил об этом ФГВФЛ письмом.

Ранее Фонд гарантирования увидел сговор компании Веревского в попытке купить активы Дельта Банка за 4% стоимости.

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Теги: фгвфл, андрей веревский, Дельта Банк
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