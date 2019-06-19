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19.06.2019, 13:46

Верховный суд отклонил жалобу Коломойского об аудиторах Привата

Верховный суд отклонил жалобу Коломойского об аудиторах Привата

Cуд отказался запрещать работу аудиторов ПриватБанка по требованию Коломойского

Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Игоря Коломойского на отмену запрета Национальному банку, Министерству финансов, ПриватБанку и их консультантам выполнять условия любых договоров, которые касаются бизнесмена.

Как говорится в постановлении суда, 15 декабря 2017 года Соломенский райсуд Киева по ходатайству Коломойского запретил НБУ, Минфину и их консультантам, включая в частности международную компанию Kroll, выполнять условия договоров, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права и/или законные интересы олигарха.

Однако уже 28 августа 2018 года Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции, обосновав решение "возможными негативными последствиями, которые могут наступить в результате непринятия этих мер". В связи с этим, на следующий день адвокат Коломойского подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, в начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявлял о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

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Теги: аудит приватбанка, международная компания kroll
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