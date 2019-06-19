Верховный суд отклонил жалобу Коломойского об аудиторах Привата

Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Игоря Коломойского на отмену запрета Национальному банку, Министерству финансов, ПриватБанку и их консультантам выполнять условия любых договоров, которые касаются бизнесмена.

Как говорится в постановлении суда, 15 декабря 2017 года Соломенский райсуд Киева по ходатайству Коломойского запретил НБУ, Минфину и их консультантам, включая в частности международную компанию Kroll, выполнять условия договоров, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права и/или законные интересы олигарха.

Однако уже 28 августа 2018 года Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции, обосновав решение "возможными негативными последствиями, которые могут наступить в результате непринятия этих мер". В связи с этим, на следующий день адвокат Коломойского подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, в начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявлял о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.