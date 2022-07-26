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Верховный Суд подтвердил законность ключевого эпизода национализации ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 21:39
Верховный Суд подтвердил законность ключевого эпизода национализации ПриватБанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд во вторник подтвердил законность ключевого эпизода национализации ПриватБанка – инспекционной проверки, которая выявила отрицательное значение капитала банка в 2016 году и другие нарушения. По результатам именно этой проверки Нацбанк пришел к выводу о необходимости национализации, сообщила пресс-служба финучреждения.

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Инспекционная проверка прошла в октябре 2016 года, и 18 декабря 2016 года государство национализировало ПриватБанк.

В мае 2017 года подконтрольная бывшим акционерам ПриватБанка кипрская компания Triantal Investments Ltd обжаловала распоряжение Национального банка об организации инспекционной проверки банка и действиях регулятора во время ее проведения.

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Окружной административный суд города Киева 2 марта 2018 принял решение, которым исковые требования компании были удовлетворены полностью. Это решение суда оставил без изменений Шестой апелляционный админсуд 13 мая 2019 года.

Не согласившись с этим, Национальный банк и ПриватБанк подали кассацию в Верховный Суд.

26 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отменил решения судов предыдущих инстанций и закрыл производство по делу в части обжалования указанного распоряжения. В другой части исковых требований касательно обжалования действий НБУ во время проведения инспекционной проверки принято решение об отказе в удовлетворении иска.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного ПриватБанка с бывшими собственниками по законности национализации банка. Эта победа в суде подтверждает непрекращающуюся борьбу банка за свои права и демонстрирует возможность соблюдения верховенства права в Украине", – заявили в ПриватБанка.

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Андрей Водяный
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