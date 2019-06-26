Верховный суд встал на сторону ПриватБанка в споре с Коломойским

Большая палата Верховного суда встала на сторону государственного ПриватБанка в споре с Марганецким ГОКом, который является поручителем по кредиту рефинансирования, выданному при прежних собственниках. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", - пояснили в ПриватБанке.

Как сообщили в банке, это одно из 4 решений Верховного Суда, которое обеспечивает ему победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций.

Судебный процесс, в котором имущественный поручитель Марганецкий ГОК Игоря Коломойского пытался избавиться от ипотеки, обязав Приватбанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.

"Подтверждением этого является уже сегодняшнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда в данной категории споров, которым была удовлетворена апелляционная жалоба Приватбанка и отменено незаконное судебное решение Хозяйственного суда Киева по иску Подол недвижимость, – сказано в сообщении.

В ПриватБанке напомнили, что 14 мая и 11 июня он выиграл в Верховном суде споры по искам Покровского ГОКа, компании Тровело Холдингз Лимитед и ЗАО Эрлан к НБУ и ПриватБанку об обязательствах банка по погашению долгов по кредиту рефинансирования.

Ранее сообщалось, что сейчас Хозсуд Киева рассматривает дело об отмене пяти кредитных договоров рефинансирования ПриватБанка и договоров личного поручительства Коломойского по ним.

По данным НБУ, в 2015 году бизнесмен взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на апрель 2019 года составляла 9,2 млрд грн.