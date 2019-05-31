Суд перенес рассмотрение иска Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования ПриватБанка и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам. Эту информацию Укринформу подтвердили в Национальном банке Украины.

Суд мотивировал решение тем, что Нацбанк должен предоставить дополнительные документы по этому делу.

Ранее сообщалось, что 31 мая Хозсуд города Киева будет рассматривать дело по иску Игоря Коломойского к Нацбанку и ПриватБанку.

Напомним, 18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что НБУ подаст кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка.