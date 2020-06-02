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Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов отложили

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов отложили
02.06.2020, 09:04

Вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ отложили. НБУ анонсирует новый законопроект

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц откладывается. Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года.

"Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов снова откладывается. Мы не успеваем внести изменения в соответствующий закон. Планировалось, что мы подадим их в рамках банковского законопроекта (№ 2571-д, - ред.), но в итоге решили оставить в этом законе только то, что является prior action для МВФ", - пояснила Рожкова.

По ее словам, новый законопроект, который касается гарантий по вкладам в Ощадбанке, уже подготовлен, но до 1 июля необходимые изменения принять будет сложно.

"Хотя и Ощадбанк, и ФГВФЛ, и Минфин провели всю подготовительную работу", - сказала она.

Уже подготовлен график платежей для вступления госбанка в Фонд.

"У Ощадбанка очень много вкладчиков, поэтому если платеж будет единоразовым, он негативно скажется на финансовом результате. У банка будет переходной период, который всех устраивает. График платежей уже составлен, но с учетом карантина, потенциального ухудшения качества кредитного портфеля и снижения банковской маржи его нужно будет пересмотреть", - сказала она.

По словам Рожковой, несмотря на поэтапную уплату вступительного взноса, Ощадбанк после первого же платежа станет участником Фонда гарантирования.

  • В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.
  • Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, т.е. 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 000 грн.

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Юрий Тарасовский
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