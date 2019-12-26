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Рожкова рассказала о последствиях присоединения Ощадбанка к ФГВФЛ

Рожкова рассказала о последствиях присоединения Ощадбанка к ФГВФЛ
26.12.2019, 13:38

В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться

Когда государственный Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), ему придется ежеквартально платить взнос превышающий 300 млн грн. Об этом в интервью Минфину рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Она напомнила, что сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, т.е. 100% независимо от суммы. Однако, если Верховная Рада примет законопроект №2571, то с 1 июля 2020 года Ощадбанк присоединится к ФГВФЛ. "Все депозиты, размещенные до 1 июля, будут гарантироваться в полном объеме до истечения срока договора, после этой даты - в размере гарантированной суммы (сейчас 200 000 грн)", - сказала Рожкова.

Она отметила, что с точки зрения Нацбанка такие изменения - вопрос конкурентности среды. "Ведь взносы в ФГВФЛ - это дополнительные расходы банков на депозиты. И, понятно, что они их учитывают при расчете реальной ставки. Получается несправедливая ситуация, поскольку в Ощадбанке этих расходов нет", - добавила она.

Рожкова уточнила, что по предварительным расчетам, за присоединение к ФГВФЛ Ощадбанку нужно будет заплатить первый взнос в размере 1% от уставного капитала, который составит 495 млн грн.

При этом Рожкова подтвердила, что банку придется нести гораздо большую нагрузку по регулярным взносам в Фонд. "По предварительным подсчетам на 1 октября этого года - 334 млн грн в квартал. Эти цифры мы передали Фонду гарантирования и Ощадбанку. Возможно, речь пойдет о плавном вхождении Ощадбанка в Фонд и поэтапном внесении взносов. Чтобы мы не пришли к ситуации, когда Ощад станет участником ФГВФЛ, но Министерству финансов придется его докапитализировать", - добавила Рожкова.

По ее словам Ощадбанк продолжает оставаться неэффективным, поэтому участие в ФГВФЛ поможет ему "привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться". Рожкова также напомнила, что это предусматривает и стратегия развития госбанков, одобренная Кабмином в 2018 году.

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фгвфл Ощадбанк Катерина Рожкова
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