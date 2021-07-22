Visa запустила денежные переводы по номеру телефона в трех банках

Компания Visa запустила функцию денежных переводов на банковские карты по номеру телефона. Услуга доступна для клиентов трех банков – ПриватБанк, Таскомбанк и А-Банк. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы оформить перевод нужно зайти в приложение банка, выбрать раздел "Переводы по номеру телефона", выбрать нужный контакт, ввести сумму и отправить перевод.

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Чтобы принять перевод – зайдите в приложение банка, выберите раздел "Переводы по номеру телефона", включите возможность получения переводов. Выберите из списка необходимую карточку Visa.

Переводы можно осуществлять между картами Visa и других платежных систем различных банков. Без ограничений.

Отмечается, что к одному номера телефона можно привязать только одну карточку. Переводы доступны внутри страны (исключая АР Крым и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей) и за рубежом (Беларусь, Казахстан, Россия).

В свою очередь, в ПриватБанке отметили, что комиссия такая же как и при обычных переводах по номеру карты. Переводы проводятся в онлайн-режиме, а деньги поступают моментально.

"Переводы по телефону, а не по номеру карты – это начало новой эры в сфере платежных услуг. Мало кто знает наизусть номера банковских карточек или IBAN, а вот собственный мобильный номер помнят все. Благодаря запуску инновационного сервиса в партнерстве с ПриватБанком, фраза "сбрось на карту" со временем отойдет в прошлое, как и все неудобства, которые с ней связаны. Перевод по телефону – это просто, удобно и безопасно", – отметила Светлана Чирва, вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

Функция отправки денежных платежей уже работает и для клиентов онлайн-банка monobank. Также в этом банке станет возможна покупка и продажа самой популярной криптовалюты Bitcoin и акций компаний.

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Наталия Софиенко

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