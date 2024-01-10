Во Львове памятник архитектуры ХІХ века продали за 412 млн грн

Государственный Укрэксимбанк продал здание головного офиса на площади Мицкевича, 4, на аукционе. Имя победителя торгов не разглашается

Фото: Фотографии старого Львова

Государственный Укрэксимбанк продал здание филиала на площади Мицкевича, 4, в центре Львова. В аукционе, состоявшемся на платформе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции), приняли участие 10 участников. Победной стала ставка 412 млн грн.

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Ожидается оплата за лот от победителя и заключение договора купли-продажи. Имя победителя торгов не разглашается.

Начальная цена трех помещений общей площадью 7108 кв. м составила 373 млн грн. Одно из зданий является памятником архитектуры и относится к культурному наследию Львова. Оно построено в 1804 году, во времена Польши там находился отель "Европейский" (Hotel d'Europe), который является одним из старейших во Львове, во времена СССР – гостиница "Украина" и кафе.

В 1950-х в здании на площади Мицкевича, 4, размещался клуб работников торговли и ателье индпошива, а в 1960-1990-х – подарочный магазин "Смеричка".

В 2006 году в здании, переоборудованном в стиле австрийского классицизма 60-70-х годов XIX века, был открыт центральный офис Укрэксимбанка.

В настоящее время это помещение используется банком всего на 15%, из-за чего Укрэксимбанк выставил его на продажу.

31 января 2022 года Укрэксимбанк провел аукцион по продаже трехэтажной дома Центральных торговых бань на ул. Малой Житомирской в центре Киева. Его купили почти за 135 млн грн. Здание собираются переоборудовать под 4-звездочный гостиничный комплекс.

На приватизацию во Львове выставили историческое здание Института банковского дела. Аукцион запланирован на 19 января.

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