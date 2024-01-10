У Львові пам'ятку архітектури ХІХ століття продали за 412 млн грн

Державний Укрексімбанк продав будівлю головного офісу на площі Міцкевича, 4, на аукціоні. Ім'я переможця торгів не розголошується

Фото: Фотографії старого Львова

Державний Укрексімбанк продав будівлю філії на площі Міцкевича, 4, в центрі Львова. В аукціоні, що відбувся на платформі OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції), взяли участь 10 учасників. Переможною стала ставка 412 млн грн.

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Очікується оплата за лот від переможця та підписання договору купівлі-продажу. Ім'я переможця торгів не розголошується.

Початкова ціна трьох приміщень загальною площею 7108 кв. м становила 373 млн грн. Одна з будівель є пам’яткою архітектури та належить до культурної спадщини Львова. Її споруджено в 1804 році, за польських часів там містився готель "Європейський" (Hotel d’Europe), що є одним із найдавніших у Львові, за часів СРСР – готель "Україна" і кафе.

У 1950-х в будівлі на площі Міцкевича, 4, містився клуб працівників торгівлі й ательє індпошиву, а у 1960-1990-х – подарунковий магазин "Смерічка".

2006 року в будівлі, переобладнаній у стилі австрійського класицизму 60-70-х років XIX століття, відкрили центральний офіс Укрексімбанку.

Нині це приміщення використовується банком лише на 15%, через що Укрексімбанк виставив його на продаж.

31 січня 2022 року Укрексімбанк провів аукціон із продажу триповерхового будинку Центральних торгових лазень на вул. Малій Житомирській в центрі Києва. Його купили майже за 135 млн грн. Будівлю збираються переобладнати під 4-зірковий готельний комплекс.

На приватизацію у Львові виставили історичну будівлю Інституту банківської справи. Аукціон заплановано на 19 січня.

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