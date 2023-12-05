Укрексімбанк продає історичну будівлю у центрі Львова. Ціна – 373 млн грн: фото

Банк продає приміщення своєї філії на площі Міцкевича у Львові, яке використовується лише на 15%

Фото: Василь Яворський

Державний Укрексімбанк виставив на продаж будівлю філії в центрі Львова. Аукціон відбудеться 9 січня 2024 року на платформі OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції), повідомила пресслужба банку.

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"Банк продає приміщення своєї філії у м. Львові, яке використовується лише на 15%. Тому з метою оптимізації витрат та організовуючи релокацію до іншого приміщення, більш комфортного для відвідувачів та співробітників, Укрексімбанк виставив на продаж будівлю філії", – йдеться в повідомленні.

Фото: Віктор Турчин

Об’єкт знаходиться у Львові на площі Міцкевича, другий вхід до будівлі з боку вул. М. Вороного.

Загальна площа будівлі становить 7 108 кв. м, включно з:

банківською спорудою загальною площею 2 467,3 кв. м;

банківською спорудою загальною площею 4 271,9 кв. м;

технічним блоком загальною площею 368,8 кв. м.

На земельній ділянці біля будівлі облаштоване парковання автотранспорту із заїздом із вул. М. Вороного (також у будівлі є підземний паркінг).

Будівля обладнана сучасними системами опалення та кондиціонування, автономним газовим опаленням.

Фото: Ярослав Бутенко

Стартова ціна лота — понад 373,66 млн грн. Гарантійний внесок для участі в аукціоні — 18,68 млн грн.

Майно є власністю банку, тому будь-які обмеження для нового власника щодо використання об’єкта за призначенням відсутні.

Умовами продажу передбачено, що банк звільнить приміщення філії у Львові до 1 липня 2024 року, що фактично збігається з граничною датою переміщення Львівської філії Укрексімбанку до нового приміщення.

Будинок занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури місцевого значення. Фасадна будівля філії збудована в 1804 році, у ній розмістився готель "Європейський" (Hotel d’Europe), що є одним із найдавніших у Львові.

У 1949-му році назву готелю "Європейський" було змінено на "Україна". У 2006 році в будівлі, переобладнаній у стилі австрійського класицизму 60–70-х років XIX століття, відкрили центральний офіс Укрексімбанку у Львові.

У грудні 2021 року Укрексімбанк продав у Києві будівлю ХІХ століття на Софіївській вулиці, яка також є об’єктом культурної спадщини. Ціна продажу становила 46,7 млн грн.

31 січня 2022 року Укрексімбанк провів аукціон із продажу триповерхового будинку Центральних торгових лазень на Малій Житомирській вулиці в центрі Києва. Його купили майже за 135 млн грн. Будівлю збираються переобладнати під 4-зірковий готельний комплекс.