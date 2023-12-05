Укрэксимбанк продает историческое здание в центре Львова. Цена – 373 млн грн: фото

Банк продает помещение своего филиала на площади Мицкевича во Львове, которое используется только на 15%

Фото: Василий Яворский

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу здание филиала в центре Львова. Аукцион состоится 9 января 2024 года на платформе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции), сообщила пресс-служба банка.

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"Банк продает помещение своего филиала во Львове, которое используется только на 15%. Поэтому с целью оптимизации расходов и организуя релокацию в другое помещение, более комфортное для посетителей и сотрудников, Укрэксимбанк выставил на продажу здание филиала", – говорится в сообщении.

Фото: Виктор Турчин

Объект находится во Львове на площади Мицкевича, второй вход в здание со стороны ул. Н. Вороного.

Общая площадь здания составляет 7108 кв. м, включая:

банковское здание общей площадью 2467,3 кв. м;

банковское здание общей площадью 4271,9 кв. м;

технический блок общей площадью 368,8 кв. м.

На земельном участке возле здания обустроена парковка с заездом с ул. Н. Вороного (также в здании есть подземный паркинг).

Здание оборудовано современными системами отопления и кондиционирования, автономным отоплением.

Фото: Ярослав Бутенко

Стартовая цена лота – более 373,66 млн грн. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 18,68 млн грн.

Имущество является собственностью банка, поэтому какие-либо ограничения для нового собственника по использованию объекта по назначению отсутствуют.

Условиями продажи предусмотрено, что банк освободит помещение филиала во Львове до 1 июля 2024 года, что фактически совпадает с предельной датой перемещения Львовского филиала Укрэксимбанка в новое помещение.

Дом занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры местного значения. Фасадное здание филиала построено в 1804 году, в нем разместился отель "Европейский" (Hotel d'Europe), который является одним из старейших во Львове.

В 1949 году название отеля "Европейский" было изменено на "Украина". В 2006 году в здании, переоборудованном в стиле австрийского классицизма 60–70-х годов XIX века, открыли центральный офис Укрэксимбанка во Львове.

В декабре 2021 года Укрэксимбанк продал в Киеве здание ХІХ века на Софиевской улице, которое также является объектом культурного наследия. Цена продажи составила 46,7 млн грн.

31 января 2022 года Укрэксимбанк провел аукцион по продаже трехэтажного дома Центральных торговых бань на Малой Житомирской улице в центре Киева. Его купили почти за 135 млн грн. Здание собираются переоборудовать под 4-звездочный гостиничный комплекс.