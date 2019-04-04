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04.04.2019, 13:43

Ворушилин: досрочно погасим 10 млрд грн долга перед Минфином

Ворушилин: досрочно погасим 10 млрд грн долга перед Минфином

Общий долг Фонда гарантирования перед Минфином составляет 55 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов планирует досрочно погасить часть долга перед Министерством финансов на сумму 10 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказал директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин.

“Хотим побыстрее закрыть долг еще на 10 млрд грн, это самые дорогие бумаги, - сказал Ворушилин. - Недавно мы досрочно погасили часть долга перед Минфином на 3,25 млрд грн, что поможет нам экономить на процентах около 400 млн грн в год”.

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По его словам, Фонд остается должен Минфину 55 млрд грн. Это деньги, которые ФГВФ привлекал в разгар банкопада под выплату вкладчикам банков-банкротов.

“Это изначально странная ситуация: Фонд должен платить рыночные проценты за долг, привлеченный под последствия кризиса, опосредованную ответственность за который несет все государство, - отмечает Ворушилин. - Нацбанк, ответственный за состояние банковской системы, например, получил от нас 5 млрд грн процентов”.

Сейчас Фонд ищет советника, который разработает программу реструктуризации долга. Проект будет профинансирован ЕБРР, который выделил на это 1 млн евро, уточнил глава ФГВФЛ.

Полный текст интервью Константина Ворушилина: Глава Фонда гарантирования вкладов: пора сворачивать деятельность

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Теги: Минфин, фонд гарантирования
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