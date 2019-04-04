Ворушилин: досрочно погасим 10 млрд грн долга перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов планирует досрочно погасить часть долга перед Министерством финансов на сумму 10 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказал директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин.

“Хотим побыстрее закрыть долг еще на 10 млрд грн, это самые дорогие бумаги, - сказал Ворушилин. - Недавно мы досрочно погасили часть долга перед Минфином на 3,25 млрд грн, что поможет нам экономить на процентах около 400 млн грн в год”.

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По его словам, Фонд остается должен Минфину 55 млрд грн. Это деньги, которые ФГВФ привлекал в разгар банкопада под выплату вкладчикам банков-банкротов.

“Это изначально странная ситуация: Фонд должен платить рыночные проценты за долг, привлеченный под последствия кризиса, опосредованную ответственность за который несет все государство, - отмечает Ворушилин. - Нацбанк, ответственный за состояние банковской системы, например, получил от нас 5 млрд грн процентов”.

Сейчас Фонд ищет советника, который разработает программу реструктуризации долга. Проект будет профинансирован ЕБРР, который выделил на это 1 млн евро, уточнил глава ФГВФЛ.

Полный текст интервью Константина Ворушилина: Глава Фонда гарантирования вкладов: пора сворачивать деятельность