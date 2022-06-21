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Война оказалась меньшим стрессом для финансового сектора, чем "банкопад" 2015 года

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 15:29
Война оказалась меньшим стрессом для финансового сектора, чем
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк прогнозирует, что глубокий экономический и финансовый кризис из-за российской агрессии будет иметь существенные негативные и долговременные последствия для финансового сектора. Но пока что банки успешно противостоят вызовам войны. Об этом идет речь в июньском отчете о финансовой стабильности в Украине.

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Полномасштабная война привела к стремительному росту Индекса финансового стресса (ИФС) – индикатора, отражающего уровень напряжения в финансовом секторе Украины. Пик пришелся на начало весны, но все равно он был ниже, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов или "банкопада" 2015 года.

Война оказалась меньшим стрессом для финансового сектора, чем "банкопад" 2015 года

С середины марта Индекс финансового стресса начал снижаться. Банки смогли организовать работу почти без сбоев, и по состоянию на середину июня в Украине работало уже 85% банковских отделений.

Объемы средств на счетах населения в первые месяцы после начала войны выросли, поэтому ликвидность банковского сектора пока не вызывает беспокойства.

Однако значительно выросли другие угрозы. По оценке НБУ, самые большие риски для финансового сектора – макроэкономический (глубокий спад экономики, рекордное увеличение дефицита бюджета, давление на курс гривны) и кредитный (падение доходов заемщиков и увеличение просроченных кредитов). Специалисты Нацбанка оценивают их в 8 баллов по 10-балльной шкале.

  • Национальный банк прогнозирует, что ВВП Украины в 2022 году в результате упадет не менее чем на треть, а потребительская инфляция превысит 20%.
Андрей Водяный
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война НБУ банки
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