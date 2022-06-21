Украинские банки потеряют 20% кредитного портфеля из-за войны. Прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что украинские банки потеряют не менее 20% кредитного портфеля из-за войны.

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В июньском отчете о финансовой стабильности отмечается, что кредитный спрос населения и бизнеса во время войны значительно ослаб, как и готовность банков предоставлять новые займы. Растет только гривневое корпоративное кредитование, в основном обеспеченное программами государственной поддержки.

НБУ прогнозирует, что слабое финансовое состояние бизнеса и населения будет долго сдерживать активное банковское кредитование. Даже потребительское кредитование после войны будет очень далеко от довоенного уровня, а ипотечное вообще на время будет полностью приостановлено.

"Впервые за пять лет сектор стал убыточным из-за резкого роста отчислений в резервы. В дальнейшем убытки банков от кредитного риска будут расти: по ожиданиям НБУ, банки в результате кризиса потеряют по меньшей мере 20% кредитного портфеля. Банки будут использовать капитал, чтобы покрыть эти убытки", – говорится в сообщении Нацбанка.

Чтобы ослабить давление на банки, НБУ решил снизить вес риска по необеспеченным потребительским кредитам со 150% до 100%.

"Свыше половины из топ-20 банков будут оставаться операционно прибыльным, и это будет позволять банкам самостоятельно восстанавливать капитал после прохождения глубокой фазы текущего кризиса. После войны мы ожидаем, что у банков будет достаточно времени для того, чтобы подготовить планы восстановления и реализовать эти планы", – сказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук на брифинге во время представления отчета.

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Андрей Водяный

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