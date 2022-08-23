Впервые с начала большой войны украинская банковская система стала прибыльной

Впервые с марта банковская система стала прибыльной. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2022 года составила 3,407 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным регулятора, доходы банков за январь-июль 2022 года составили 189,082 млрд гривен, расходы – 185,675 млрд гривен.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года – до 73,560 млрд гривен.

В Украине увеличивается количество трансакций по банковским картам Visa, украинцы постепенно возвращаются к довоенным объемам расходов.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.