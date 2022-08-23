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Впервые с начала большой войны украинская банковская система стала прибыльной

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 12:06
Впервые с начала большой войны украинская банковская система стала прибыльной - Фото
Фото: НБУ

Впервые с марта банковская система стала прибыльной. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2022 года составила 3,407 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным регулятора, доходы банков за январь-июль 2022 года составили 189,082 млрд гривен, расходы – 185,675 млрд гривен.

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Банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года – до 73,560 млрд гривен.

Наталия Софиенко
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НБУ банковская система украинские банки
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