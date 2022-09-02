Боголюбов пытается вернуть акции ПриватБанка. Суд рассмотрит иск 5 сентября

В понедельник, 5 сентября 2022 года, Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело по иску бывшего владельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова к финучреждению. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По этому делу бывший акционер Боголюбов, как и его партнер Коломойский, вопреки закону, пытается вернуть себе акции ПриватБанка, истребовав их от государства", — сообщили в банке.

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Предыдущее заседание должно было состояться еще 15 августа, но рассмотрение дела было перенесено. Как считают в банке "из-за злоупотреблений Боголюбовым своими процессуальными правами".

Как отмечают юристы Привата, Боголюбов, "нарушая закон, пытается представить доказательства вне процессуальных сроков, в то же время всячески способствуя затягиванию рассмотрения дела".

Хозяйственный суд Киева параллельно рассматривает аналогичное дело по иску Игоря Коломойского: 30 августа его рассмотрение было перенесено на три недели из-за неявки представителей истцов.

16 августа Верховный Суд разрешил отобрать имущество государственного ПриватБанка в пользу бывших владельцев. Речь идет об отеле "Мир" в Киеве.

Наталія Софієнко

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