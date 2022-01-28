Выше ожиданий: Ощадбанк отчитался о миллиардной чистой прибыли за прошлый год

Государственный Ощадбанк получил 1,1 млрд грн чистой прибыли за 2021 год, что значительно превышает запланированный показатель. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Операционная прибыль Ощадбанка составила 5,6 млрд грн, отрицательный торговый результат, вызванный усилением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в портфеле Ощада, – 4,4 млрд грн.

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Банк получил чистый процентный доход в 13,4 млрд грн, что в 1,7 раза (на 5,4 млрд грн) больше, чем в 2020 году.

Чистый комиссионный доход составил 6,2 млрд грн. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 1,2 млрд грн, или на 24,9%.

Ощадбанк снизил на 18,3 млрд грн (до 33%) объем неработающих кредитов.

Чистый портфель предоставленных кредитов увеличился на 11,5 млрд грн, или на 18,2%, и составляет 74,8 млрд грн.

Портфель розничных кредитов Ощадбанка вырос на 4,7 млрд грн до 13,6 млрд грн. Основные драйверы роста портфеля – автокредиты, кредиты по платежным картам, ипотечные и кэш-кредиты.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса (без учета проблемной задолженности) за 2021 год вырос на 4,2 млрд грн до 42 млрд грн.

В течение 2021 Ощад нарастил кредитный портфель малого и среднего бизнеса на 3,6 млрд грн. В прошлом году банк профинансировал более 4500 бизнес-клиентов. Общая сумма новых заключенных кредитных соглашений – 7,3 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн направлено на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий.

Физические лица разместили на счетах Ощадбанка почти 122 млрд грн. Из этой суммы более 68 млрд грн – срочные депозиты.

В государственный бюджет в 2021 году Ощад уплатил самую большую за свою историю сумму дивидендов – 833 млн грн.

"В этом году мы продолжим работать над повышением эффективности работы за счет оптимизации затрат, пересмотра процессов и последующей диджитализации с целью улучшения инвестиционной привлекательности нашего банка", – заключил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

28 декабря 2021 года набсовет Ощадбанка разрешил привлечь рефинансирование до 22 млрд грн от НБУ.

26 января 2022 года Ощадбанк снизил единый тариф за предоставление услуг эквайринга до 1,8%. Ставка тарифа начнет действовать с 1 февраля.

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Роман Брыль

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