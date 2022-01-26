Второй крупный госбанк снижает тариф эквайринга для бизнеса

Государственный Ощадбанк снизил единый тариф за предоставление услуг эквайринга до 1,8%. Ставка тарифа начнет действовать с 1 февраля, сообщает пресс-служба банка.

Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически, добавляют в банке.

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Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, которое является одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы сделки без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке, уточнили в Ощадбанке.

Ощадбанк занимает второе место на украинском рынке эквайринга. Его эквайринговая сеть составляет более 80 000 POS-терминалов, а количество партнеров – более 29 500.

"Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы учитываем тренды развития платежного рынка и двигаемся в одном направлении вместе с НБУ, международными платежными системами и бизнесом", – прокомментировал Антон Тютюн, член правления Ощадбанка.

Эквайринг – возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

26 ноября 2021 года международные платежные системы Visa и Masterсard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

17 января 2022 года ПриватБанк установил для бизнеса единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга.

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Роман Брыль

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