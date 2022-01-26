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Второй крупный госбанк снижает тариф эквайринга для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 15:36
Второй крупный госбанк снижает тариф эквайринга для бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный Ощадбанк снизил единый тариф за предоставление услуг эквайринга до 1,8%. Ставка тарифа начнет действовать с 1 февраля, сообщает пресс-служба банка.     

Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически, добавляют в банке.

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Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения  ОщадPAY, которое является одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы сделки без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке, уточнили в Ощадбанке. 

Ощадбанк занимает второе место на украинском рынке эквайринга. Его эквайринговая сеть составляет более 80 000 POS-терминалов, а количество партнеров – более 29 500. 

"Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы учитываем тренды развития платежного рынка и двигаемся в одном направлении вместе с НБУ, международными платежными системами и бизнесом", – прокомментировал Антон Тютюн, член правления Ощадбанка. 

Эквайринг – возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами. 

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Роман Брыль
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Ощадбанк POS-терминалы эквайринг
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