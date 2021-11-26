Visa и Mastercard снизили до 1,2% комиссию интерчейндж
Международные платежные системы Visa и Masterсard с 26 ноября 2021 года снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, со ссылкой на официальные уведомления от региональных представительств компаний.
Снижение размера ставки комиссий повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению расходов бизнеса, добавляют в НБУ.
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Cнижение межбанковских комиссий осуществляются в рамках меморандума между Mastercard, Visa и НБУ о содействии конкурентному платежному рынку, подписанному в мае текущего года.
Меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж с 26 ноября до 1,2%, с 1 июля 2022 – до 1% и начиная с 1 июля 2023 – до 0,9%.
- В начале апреля 2021 года ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль опубликовали совместное обращение к Верховной Раде, Кабмину и НБУ, где заявили о готовности поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов. Их поддержали платежные системы Mastercard и Visa. В мае Нацбанк, Visa и Mastercard подписали меморандум о поэтапном снижении комиссии интерчейндж. 11 ноября АМКУ дал разрешение Mastercard и Visa на согласованные действия по снижению межбанковской комиссии.
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