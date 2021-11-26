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Visa и Mastercard снизили до 1,2% комиссию интерчейндж

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26.11.2021, 14:13
Visa и Mastercard снизили до 1,2% комиссию интерчейндж - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные платежные системы Visa и Masterсard с 26 ноября 2021 года снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, со ссылкой на официальные уведомления от региональных представительств компаний.   

Снижение размера ставки комиссий повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению расходов бизнеса, добавляют в НБУ. 

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Cнижение межбанковских комиссий осуществляются в рамках меморандума между Mastercard, Visa и НБУ о содействии конкурентному платежному рынку, подписанному в мае текущего года. 

Меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж с 26 ноября до 1,2%, с 1 июля 2022 – до 1% и начиная с 1 июля 2023 – до 0,9%. 

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине 

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Роман Брыль
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нацбанк Visa MasterCard комиссия интерчейндж
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