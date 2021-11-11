Безналичные расчеты дешевеют: АМКУ разрешил Visa и Mastercard снизить комиссию интерчейндж

Антимонопольный комитет дал разрешение компаниям Mastercard Europe и Visa International Service Association на согласованные действия по снижению межбанковской комиссии (интерчейндж). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласованные действия по снижению межбанковских комиссий осуществляются в рамках Меморандума между Mastercard, Visa и Национальным банком Украины о содействии конкурентному платежному рынку, говорится в сообщении.

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Согласно дополнительному соглашению № 1 к Меморандуму, снижение на ˂1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине в отношении потребительских платежных реквизитов состоится со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней со дня получения разрешения АМКУ, т.е. с 26 ноября.

Следующие этапы снижения будут проходить начиная с 1 июля 2022 – еще на 1% и начиная с 1 июля 2023 – еще на 0,9%.

Планируемые согласованные действия касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт т.е. для физических лиц.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине

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Роман Брыль

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