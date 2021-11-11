Безналичные расчеты дешевеют: АМКУ разрешил Visa и Mastercard снизить комиссию интерчейндж
Антимонопольный комитет дал разрешение компаниям Mastercard Europe и Visa International Service Association на согласованные действия по снижению межбанковской комиссии (интерчейндж). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Согласованные действия по снижению межбанковских комиссий осуществляются в рамках Меморандума между Mastercard, Visa и Национальным банком Украины о содействии конкурентному платежному рынку, говорится в сообщении.
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Согласно дополнительному соглашению № 1 к Меморандуму, снижение на ˂1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине в отношении потребительских платежных реквизитов состоится со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней со дня получения разрешения АМКУ, т.е. с 26 ноября.
Следующие этапы снижения будут проходить начиная с 1 июля 2022 – еще на 1% и начиная с 1 июля 2023 – еще на 0,9%.
Планируемые согласованные действия касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт т.е. для физических лиц.
- В начале апреля 2021 года ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль опубликовали совместное обращение к Верховной Раде, Кабмину и НБУ, где заявили о готовности поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов. Их поддержали платежные системы Mastercard и Visa. В мае Нацбанк, Visa и Mastercard подписали меморандум о работе над усилением конкуренции на платежном рынке Украины и поэтапном снижении комиссии интерчейндж.
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