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НБУ, Visa и Mastercard одобрили снижение размеров ставок комиссии интерчейндж

18.05.2021, 11:32
НБУ, Visa и Mastercard одобрили снижение размеров ставок комиссии интерчейндж - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины. Стороны подписали соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что меморандум открыт для присоединения любыми другими участниками рынка.

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"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж)", – отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Достигнутый компромисс он считает сбалансированным и взвешенным.

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По словам Шабана, такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев-пользователей платежных карточек, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.

Для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

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"Мы надеемся на оперативное рассмотрение обращения Антимонопольным комитетом и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине уже с июля этого года", – отметила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

"Компания Visa во всем мире поддерживает рыночный подход к регулированию комиссии интерчейндж. Мы уверены, что именно эволюционное снижение ставки, которое предполагает меморандум – лучший залог эффективного развития безналичных платежей", – отметила Вера Платонова, старший вице-президент, региональный директор компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

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Юрий Тарасовский
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