ПриватБанк установил единый тариф для POS-терминалов: какой будет комиссия

ПриватБанк установил для бизнеса единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках. С 15 января 2022 года тариф для приема платежей по банковским картам составит 1,8%, сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что ежемесячная фиксированная комиссия в размере 400 грн остается без изменений. Такой тариф будет действовать как для новых, так и для нынешних клиентов банка.

Тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет подключен автоматически.

Клиенты, которые уже пользуются услугой эквайринга банка, получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот.

Эквайринг – возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

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В декабре 2021 года ПриватБанк объявил о начале работ по запуску в Украине новой технологии бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам.

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Наталия Фреик

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