ПриватБанк установил единый тариф для POS-терминалов: какой будет комиссия
ПриватБанк установил для бизнеса единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках. С 15 января 2022 года тариф для приема платежей по банковским картам составит 1,8%, сообщает пресс-служба банка.
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Отмечается, что ежемесячная фиксированная комиссия в размере 400 грн остается без изменений. Такой тариф будет действовать как для новых, так и для нынешних клиентов банка.
Тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет подключен автоматически.
Клиенты, которые уже пользуются услугой эквайринга банка, получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот.
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