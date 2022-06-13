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За прошлый месяц украинцы забрали из банков 4 млрд грн. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 13:39
За прошлый месяц украинцы забрали из банков 4 млрд грн. Данные НБУ - Фото
Фото: пресс-центр НБУ

В течение мая месяца, по данным НБУ, общий объем депозитов в целом по банковской системе снизился на 4,2 млрд грн и составил 760,9 млрд грн.

Депозитный портфель в национальной валюте уменьшился на 2 млрд грн, и сейчас составляет 509,9 млрд грн.

Валютные сбережения тоже сократились. Украинцы забрали из банков $74 млн, в гривневом эквиваленте – 2,17 млрд грн. Депозитный портфель в валюте по банковской системе составляет $8,6 млрд.

Доходность банковских сбережений для гривни за прошлый месяц упала на 0,5 п.п. до 6,4% годовых. Для валютных депозитов средняя ставка выросла на 0,1 п.п. и составляет 0,7% годовых.

Анна Ишутина
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