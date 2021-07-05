Забрать деньги из банка-банкрота станет сложнее. В ЦПК указали на искажение в законе

30 июня Парламент принял во втором чтении законопроект 4547, который имел целью увеличить шансы для возвращения украденных из банков средств для возврата вкладчикам, однако через одну поправку эта идея сошла на нет, сообщает Центр противодействия коррупции.

Закон предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей предъявления Фондом гарантирования вкладов физических лиц гражданских исков в уголовном производстве в интересах вкладчиков обанкротившихся банков. Этот закон является одним из условий для продолжения сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Отмечается, что начальная редакция законопроекта предусматривала право ФГВФЛ подавать гражданские иски в интересах тех вкладчиков, которые выдвинули требования о возврате своих активов с обанкротившегося банка, но ко второму чтению была учтена поправка которая позволяет Фонду предъявлять такие иски только "по поручению таких лиц".

"Ключевую норму этого законопроекта депутаты выхолостили между первым и вторым чтением. Эту поправку инициировали депутаты от Слуги народа Юлия Яцык, Максим Бужанский, Николай Галушко, нардепы от группы За майбутнє Сергей Минько и группы Довіра Владимир Арешонков. Эту поправку поддержали 226 депутатов", – отметили в ЦПК.

По словам эксперта ГПК Антона Марчука, в выигрыше от такой поправки оказываются не собственники средств и активов в обанкротившихся банков и не Фонд гарантирования вкладов физлиц, который пытается вернуть эти средства, а только владельцы банков, которые незаконно выводили из них миллиарды гривень и довели их до банкротства.

Это означает, что для предъявления гражданского иска в уголовном производстве ФГВФЛ должен сначала получить доверенность от вкладчика, который выдвинул требования о возврате имеющихся в обанкротившегося банка активов. Только после этого ФГВФЛ сможет подать гражданский иск о возмещении причиненных убытков.

На практике это требует обращений ФГВФЛ до сотен и тысяч человек, которые выдвинули требования о возврате утраченных в банке активов, чтобы те предоставили Фонду поручение подать соответствующие иски, отметили в Центре противодействия коррупции.

По данным ЦПК, это также усложнит соблюдения очередности удовлетворения требований кредиторов и создаст неоправданные преференции для тех лиц, которые предоставили поручения ФГВФЛ относительно подачи гражданского иска в уголовном производстве.

"Поправка также может затормозить судебные процессы против владельцев и менеджеров обанкротившихся банков, ведь количество участников в этих процессах может существенно увеличиться, если вместо одного ФГВФЛ гражданские иски будут подавать также и отдельные вкладчики, которые не дали Фонду поручения о подаче иска", – добавили в ЦПК.

По данным ФГВФЛ, по состоянию на начало 2021 года в процессе ликвидации находилось 46 банков. За 2020 год Фонд выплатил 390,7 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков. В частности, Фонд оплачивает требования вкладчиков за счет управления и продажи имущества неплатежеспособных банков. В феврале 2021 года Национальный банк Украины предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков. 19 мая Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.