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Заводы Коломойского пытаются развалить израильский иск ПриватБанка против него

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 10:05
Заводы Коломойского пытаются развалить израильский иск ПриватБанка против него - Фото
Фото: depositphotos.com

Связанные с Игорем Коломойским предприятия пытаются с помощью украинских судов развалить израильский иск ПриватБанка против бизнесмена. Об этом свидетельствуют судебные решения, принятые в январе по искам Запорожского завода ферросплавов и Днепроазота.

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23 января Хозяйственный суд Киева по иску Запорожского завода ферросплавов признал прекращенными все обязательства предприятия перед ПриватБанком по девяти кредитным договорам, которые упоминаются в исковом заявлении банка, поданном им в Окружной суд в Тель-Авиве в 2019 году.

19 января аналогичное решение суд принял по иску Днепразота относительно двух кредитных договоров.

Пресс-служба ПриватБанка в комментарии LIGA.net пояснила, что на самом деле никакого спора о возврате этих кредитов между банком и заемщиками не было – деньги действительно были возвращены банку в сроки, предусмотренные кредитными договорами в течение 2007-2011 года.

"Настоящей целью подачи исков такими заемщиками банка является создание препятствий для иностранных исков банка о возмещении нанесенного ему ущерба через скоординированные схемы перекредитования и присвоения денег ПриватБанка, инспирированные прошлыми владельцами банка", – заявил банк.

Эти два дела были направлены против израильского иска ПриватБанка, но есть и другие – против американского и английского исков, утверждает банк.

Общий размер тела кредитов по соответствующим делам составляет около $250 млн в случае ЗЗФ и $192,5 млн в случае Днепразота.

"Банк понес убытки из-за скоординированных схем перекредитования и присвоения денег банку, инспирированных прошлыми собственниками. Эти кредиты являются частью таких сложных схем перекредитования и присвоения, и должны рассматриваться в рамках более широкой картины того, что происходило с ПриватБанком в течение этих лет", – заявил банк.

Банк собирается обжаловать решение Хозяйственного суда в апелляционной инстанции и уверен, что "попытки использования украинской судебной системы с целью сведения на нет иностранных процессов банка против прошлых собственников останутся без успеха".

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Андрій Водяний, Федір Орищук
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Днепроазот иск ПриватБанк игорь коломойский запорожский завод ферросплавов
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