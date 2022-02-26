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Зеленский – Германии и Венгрии: Наберитесь мужества отключить Россию от SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 12:22
Зеленский – Германии и Венгрии: Наберитесь мужества отключить Россию от SWIFT - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал Германию и Венгрию "набраться мужества" и отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Это последние страны Европейского союза, которые до сих пор сопротивляются введению такой санкции против России.

"Антивоенная коалиция действует – в Украину идет оборонное оружие и оборудование. Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение", – сказал Зеленский в обращении в субботу.

Италия и Кипр, которые еще недавно были против отключения России от SWIFT, уже обещают поддержать этот шаг.

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SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), международная система для трансграничных переводов и платежей. К ней подключено более 12 000 банков в мире. Это европейская система со штаб-квартирой в Бельгии. Россия входит в тройку лидеров по числу транзакций в SWIFT, а по их объему занимает десятое место.

Андрей Водяный
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