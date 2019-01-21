Зеленский сказал, что думает о возврате ПриватБанка Коломойскому

ПриватБанк не вернется экс-акционерам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Об этом он завил в интервью Украинской правде.

"Чего вдруг я это буду решать? Или вы что думаете, я пошел в президенты, чтобы возвращать банк? Нет. Я не собираюсь никому ничего возвращать", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

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По его словам, он самостоятельно финансирует свою избирательную кампанию и отрицает причастность к крупным бизнесменам и политикам (речь идет о бизнесмене Павле Фуксе и политике Евгению Геллеру – ред.). Также, как заявил Зеленский, ему помогают (в финансировании кампании) друзья.

Кандидат в президенты подчеркнул, что у него нет "никаких отношений" с Коломойским.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков в размере $5,5 млрд.

Коломойский и Боголюбов признали, что нанесли банку обытков на $248 млн, вместо инкриминируемых им $1,9 млрд.