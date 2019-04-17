Землю Родовид Банка на столичной Оболони снова попробуют продать

7 мая в системе ProZorro.Продажи состоится очередной аукцион по продаже 113,5 га земли в Оболонском районе Киева. Это - один из самых привлекательных активов, учитываемых на балансе АО Родовид Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Целевое назначение земельного участка - для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Участок находится в Киеве на улице Озерная.

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Стартовая цена лота - 740,05 млн грн. Торги пройдут по "голландской модели", что позволит продать актив по самой высокой цене, которую предложит рынок.

С условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайте ProZorro.Продажи. Заявки на участие в торгах принимаются до 16:00 7 мая 2019 года.

Напомним, земельный участок впервые был выставлен на торги в системе ProZorro.Продажи 2 августа 2018 года по начальной цене реализации 3,7 млрд грн. Позже актив выставлялся на продажу еще несколько раз – за 3,33 млрд грн, 2,96 млрд грн, 2,59 млрд грн, за 2,2 млрд грн и за 740 млн грн. В феврале 2018 года ФГВФЛ вернул в собственность АО Родовид Банк земельный участок, который ранее был незаконно отчужден.