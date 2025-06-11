Золото впервые обошло евро в резервах центробанков. Его запасы – на уровне 1970-х
К концу 2024 года золото впервые обошло евро по объему в резервах мировых центральных банков. Об этом сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ), пишет Bloomberg.
Доля золота в мировых золотовалютных резервах по рыночным ценам достигла 20% к концу 2024 года, опередив евро на 16%. Доллар США продолжил устойчивое падение, достигнув 46% мировых резервов.
Это явилось следствием рекордно высоких объемов закупок и стремительного роста цен.
Рост цены золота вдвое с конца 2022 года частично обусловлен покупкой этого металла центральными банками.
Особенно активно скупали золото те государства, которые геополитически приближены к Китаю и России.
За последние три года суверенные учреждения покупали более 1000 тонн золота в год, что вдвое превышает средний темп их закупок до 2022 года. Сейчас их запасы вернулись к уровню, который последний раз наблюдался в конце 1970-х годов.
Обычно цены на золото имеют обратную зависимость от реальных доходностей. Когда ставки растут, золото теряет привлекательность, потому что не приносит доход.
Но с 2022 года ситуация изменилась – центробанки покупали золото, невзирая на глобальный рост процентных ставок.
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