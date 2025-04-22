Из-за скандала Трампа с главой ФРС стоимость золота выросла до рекордных $3500 за унцию

Спрос на золото, по всей вероятности, останется высоким на фоне общей экономической нестабильности

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Во вторник, 22 апреля 2025 года, стоимость золота выросла до рекордных $3500 за унцию на фоне усиления экономической неопределенности в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной стали новые критические заявления президента Дональда Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, пошатнувшие доверие инвесторов к американским активам. Трамп назвал его "большим неудачником" и потребовал от него немедленного снижения процентных ставок.

К 06:20 GMT спотовое золото подорожало на 2,2%, до $3493,41 за унцию, после достижения исторического максимума $3500,05. Фьючерсы на золото в США прибавили 2,3% и торговались на уровне $3502,40.

"Опасения из-за торговых пошлин и конфликта между Трампом и Пауэллом заставляют инвесторов избегать рисковых активов, сосредотачиваясь на золоте как надежном убежище", – пояснил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Несмотря на стремительный рост, аналитики предупреждают о возможной кратковременной коррекции. Индекс относительной силы (RSI) золота достиг 79 пунктов, что свидетельствует о его перекупленности. Впрочем, спрос на золото, по всей вероятности, останется высоким на фоне общей экономической нестабильности.

С начала года стоимость золота выросла почти на 33%.

Инвесторы также ожидают выступлений представителей ФРС позже на этой неделе, чтобы понять дальнейшие планы регулятора, особенно в контексте независимости центробанка.

Другие драгметаллы также продолжили рост: серебро подорожало на 0,3% до $32,80 за унцию, платина — на 1,1% до $972,20, а палладий — на 2,2% до $948,14.