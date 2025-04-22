Через скандал Трампа з головою ФРС вартість золота зросла до рекордних $3500 за унцію

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У вівторок, 22 квітня 2025 року, вартість золота зросла до рекордних $3500 за унцію на тлі посилення економічної невизначеності у США. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Причиною стали нові критичні заяви президента Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, які похитнули довіру інвесторів до американських активів. Трамп назвав його "великим невдахою" і зажадав від нього негайного зниження відсоткових ставок.

На 06:20 GMT спотове золото подорожчало на 2,2%, до $3493,41 за унцію, після досягнення історичного максимуму $3500,05. Ф’ючерси на золото в США додали 2,3% і торгувалися на рівні $3502,40.

"Побоювання через торговельні мита і конфлікт між Трампом та Пауеллом змушують інвесторів уникати ризикових активів, зосереджуючись на золоті як надійному притулку", — пояснив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Попри стрімке зростання, аналітики попереджають про можливу короткочасну корекцію. Індекс відносної сили (RSI) золота досяг 79 пунктів, що свідчить про його перекупленість. Утім, попит на золото, ймовірно, залишиться високим на тлі загальної економічної нестабільності.

З початку року вартість золота зросла майже на 33%.

Інвестори також очікують на виступи представників ФРС пізніше цього тижня, щоб зрозуміти подальші плани регулятора, особливо в контексті незалежності центробанку.

Інші дорогоцінні метали також продовжили зростання: срібло подорожчало на 0,3% до $32,80 за унцію, платина — на 1,1% до $972,20, а паладій — на 2,2% до $948,14.